Трамп разгромил Харрис в опросах «Газеты.Ru»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обошел свою соперницу Камалу Харрис в опросах, которые «Газета.Ru» провела на своем сайте, а также во «ВКонтакте» и Telegram.

На сайте издания по состоянию на 11:06 мск за Трампа голос отдали 86,8%, а за Харрис — 13,2%.

Во «ВКонтакте» Трампа поддержали 88,19%, Харрис — 11,81%.

Разгромную победу Трамп одержал и в Telegram. Он набрал 84%, а Харрис — 16%.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Маск рассказал о планах на случай победы Трампа на выборах.