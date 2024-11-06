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Маск рассказал о планах на случай победы Трампа на выборах

Маск пообещал улучшить эффективность управления в США после победы Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США в случае победы кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства. О своих планах бизнесмен рассказал в ходе интервью с бывшим ведущим телеканала Fox News, журналистом Такером Карлсоном.

Во время беседы Маск прокомментировал слухи о его возможном назначении на должность в администрации США, если Трамп вернется к власти.

«Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления [в стране]. У нас чрезмерное регулирование, функции [федеральных] агентств часто дублируются», — сказал предприниматель.

По его словам, американское руководство постоянно создает новые ведомства и структуры. В результате на граждан ложится «серьезная ноша», подчеркнул бизнесмен.

1 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что в случае своей победы на выборах главы государства может назначить Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в администрации страны. При этом он решил не уточнять, о каких именно постах идет речь.

Ранее журналисты сообщили, что для победы Трампу осталось набрать всего три голоса выборщиков.

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Выборы в США - 2024
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