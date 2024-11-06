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В США завершилось голосование на выборах

Голосование на всеобщих выборах в США подошло к концу

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Nick Oxford/Reuters

В США завершилось голосование на всеобщих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

На территории Соединенных Штатов закрылся последний избирательный участок. Он расположен в самом западном населенном пункте страны Адъяк на Алеутских островах. Его население составляет около 150 человек.

На пост президента США претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы им необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон назвал Трампа избранным президентом. Бывший независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди — младший поздравил республиканца с «исторической победой».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее NBC News сообщил о «траурном настроении» у сторонников Харрис.

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Выборы в США - 2024
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