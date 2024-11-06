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В конгрессе заявили, что Трамп стал избранным президентом США

Спикер Джонсон: Трамп стал избранным президентом США

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Jose Luis Magana/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в социальной сети X.

«Граждане нашей великой страны использовали свои голоса, чтобы решительно отвергнуть еще четыре года открытых границ [Камалы] Харрис, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене — требуя вместо этого возвращения к здравому смыслу, миру и процветанию», — написал спикер.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы им необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Выборы в США - 2024
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