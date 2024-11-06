Во Франции назвали разгромной победу Трампа

Победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах была разгромной. Об этом заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Разгромная победа Трампа!» — подчеркнул он.

Кроме того, Филиппо отметил, что республиканцы обеспечили себе большинство в сенате США.

В 9:54 мск сообщалось, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает свою победу на выборах.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее NYT приблизила шансы Трампа на победу к 100%.