Трамп набирает нужное число голосов для победы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает свою победу на выборах. Об этом сообщается в прогнозе Fox News.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

До этого газета The New York Times писала, что шансы Трампа на победу составляют 95%.Несколькими часами ранее та же газета оценивала шансы Трампа победить в 79%.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих написала на своей странице в X, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проигрывает выборы.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Маск «зашел» в Овальный кабинет с раковиной.