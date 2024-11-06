NYT приблизила шансы Трампа на победу к 100%

Шансы кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа составляют 95% на фоне продолжающегося подсчета голосов. С такой оценкой выступает газета The New York Times.

«Очень вероятно, что Трамп. 95% — шансы на победу», — написало издание.

Несколькими часами ранее та же газета оценивала шансы Трампа победить в 79%.

До этого корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих написала на своей странице в X, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проигрывает выборы.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее CNN отдал победу Трампу в Джорджии, где он проиграл в 2020 году.