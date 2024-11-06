Орбан заявил, что Трамп «на пути к красивой победе»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уверенность в том, что победу на выборах президента США одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«С добрым утром, Венгрия! На пути к красивой победе», — написал Орбан.

До этого сообщалось, что президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых поздравил Трампа с победой на президентских выборах.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277. Газета The Hill тоже отдает победу республиканцу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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