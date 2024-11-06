Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на прошедших выборах. Соответствующий пост опубликован на странице сальвадорского лидера в соцсети X.

«Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу», — написал политик.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277. Также телеканал сообщал, что представители республиканской партии получают 51 место в сенате США, таким образом, они лишают демократов большинства в верхней палате конгресса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее газета The Hill отдала победу на выборах президента США республиканцу Трампу.