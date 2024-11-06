Газета The Hill отдала Трампу победу на выборах президента США

Победу на состоявшихся в США выборах президента одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Hill.

Издание прогнозирует, что Трамп обеспечит себе второй президентский срок почти через четыре года после того, как он покинул Белый дом.

До этого телеканал Fox News сообщал, что представители республиканской партии получают 51 место в сенате США, таким образом, они лишают демократов большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов.

В США завершилось голосование на выборах президента. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее СМИ узнали о настроениях в команде Трампа на фоне подсчета голосов.