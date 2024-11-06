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«Ненависть и нападения»: Захарова рассказала о влиянии выборов в США на жителей

Захарова: жители США на фоне выборов дошли до ненависти и готовы к нападениям

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Mark Schiefelbein/AP

Общество США на фоне выборов раскололось надвое, и теперь люди из разных, противоборствующих лагерей не понимают, как сосуществовать друг с другом, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Среди американских жителей намеренно посеяли ненависть, заявила она в беседе с RT.

Власти намеренно настраивали жителей друг против друга перед выборами, считает дипломат.

«Люди буквально готовы нападать друг на друга, потому что [власти] довели стравливанием людей ситуацию уже до, мне кажется, какого-то настоящего внутреннего противостояния», — отметила она.

До этого сотрудники ФБР задержали в штате Мичиган местного жителя из-за угроз расправы в адрес комитета Демократической партии. А накануне также был задержан мужчина, который объявил, что устроит стрельбу в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Подробнее о выборах в США и о том, как идет подсчет голосов – в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп побеждает Харрис в важнейшем штате Пенсильвания.

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