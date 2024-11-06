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В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Демократической партии

ФБР задержало жителя Мичигана за угрозы в адрес комитета Демократической партии

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали жителя американского штата Мичиган из-за угроз в адрес местного комитета Демократической партии. Об этом сообщает издание Detroit News.

«Житель города Джексон, 46-летний Кристофер Клэй Пирс, обвинен по делу об угрозах в адрес ... комитета политических действий», — сказано в сообщении.

По информации издания, американец, использовавший адрес электронной почты под именем «Ваш худший кошмар», предположительно, угрожал расправой комитету Демократической партии в отправленном ему письме. Мужчина сделал это из-за рассылки комитетом предвыборной агитации, в которой он якобы обвиняется в расизме. В письме Пирс также заявил, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис является коммунисткой. Он считает, что она не заслуживает участвовать в президентской гонке.

5 ноября сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину, который объявил, что устроит стрельбу в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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Выборы в США - 2024
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