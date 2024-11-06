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Трамп побеждает Харрис в важнейшем штате Пенсильвания

AP: Трамп обогнал Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания

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Eloisa Lopez/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Пенсильвания, набирая по итогам подсчета 90% голосов в регионе более 51%. Об этом свидетельствуют данные Associated Press.

По данным AP, у Трампа в этом штате более 3,3 млн голосов, у Харрис – 3,08 млн.

До этого Трамп одержал победу в округе Батлер в штате Пенсильвания, где в июле 2024 года на него было совершено покушение.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Маск опубликовал фото из штаба Трампа.

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Выборы в США - 2024
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