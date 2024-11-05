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ФБР задержало мужчину за угрозы устроить стрельбу в случае победы Трампа

ABC: ФБР задержало мужчину из-за угрозы массовой стрельбы в случае победы Трампа

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Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало мужчину, который объявил, что устроит стрельбу в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Как пояснили в материале, Айзек Сиссел размещал в сети сообщения с угрозами массового расстрела христиан, если главой Белого дома изберут Трампа. Он назвал республиканца «угрозой, которую следовало бы устранить». Сиссела взяли под стражу в Кантоне (штат Мичиган).

Вечером во вторник, 5 ноября, в США началось голосование на выборах 47-го американского президента. В кампании участвуют выдвинутый кандидатом от Республиканской партии бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент страны Камала Харрис, представляющая демократов. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства.

Ранее победу Харрис на выборах в США назвали «меньшим злом».

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Выборы в США - 2024
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