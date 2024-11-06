Мэр Нью-Йорка сообщил, за кого он проголосовал на выборах президента США

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проголосовал на президентских выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что перед тем, как проголосовать на избирательном участке в государственной школе в нью-йоркском районе Бруклин, Адамс в первый раз назвал Харрис своим кандидатом в президенты.

6 ноября сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое по числу голосов выборщиков.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия, набирая 57% голосов по данным обработки 6% бюллетеней.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов.