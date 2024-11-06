Трамп лидирует в одном из колеблющихся штатов США

Бывший президент США и кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия, он набирает 57% голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные обработки 6% бюллетеней.

Его соперница Камала Харрис, которая является вице-президентом Соединенных Штатов и кандидатом в главы государства от Демократической партии, получает 42,6% голосов.

Победа в данном штате дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков. Он заручился 19 голосами, а его соперница — только тремя.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.