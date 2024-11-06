Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп лидирует в одном из колеблющихся штатов США

AP: Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия после обработки 6% бюллетеней

close
Alex Brandon/AP

Бывший президент США и кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия, он набирает 57% голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные обработки 6% бюллетеней.

Его соперница Камала Харрис, которая является вице-президентом Соединенных Штатов и кандидатом в главы государства от Демократической партии, получает 42,6% голосов.

Победа в данном штате дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков. Он заручился 19 голосами, а его соперница — только тремя.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами