Трамп спрогнозировал поведение своих сторонников после выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил уверенность, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники — не жестокие люди», — сказал Трамп на избирательном участке во Флориде.

Политик добавил, что признает свое возможное поражение лишь в том случае, если сочтет, что выборы прошли «честно и независимо».

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее Трамп проголосовал и понадеялся «на большую победу» на выборах президента.