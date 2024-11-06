Трамп обогнал Харрис более чем вдвое по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое по числу голосов выборщиков. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press (AP).

По расчетам агентства, Трамп к настоящему моменту набрал 101 голос выборщиков, а Харрис — 49. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия, набирая 57% голосов по данным обработки 6% бюллетеней.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.