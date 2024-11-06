В США стали известны данные exit poll в «колеблющихся штатах»

По данным exit poll, проведенных в «колеблющихся штатах» США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выигрывает в Неваде и Пенсильвании с результатом 47% в каждом из этих штатов. Его соперник от Демократической партии Камала Харрис лидирует в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Северной Каролине, а в Аризоне кандидаты набирают одинаковое количество голосов — по 47%.. Об этом со ссылкой на опросы Edison Research сообщает РИА Новости.

6 ноября пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу NBC News, что экс-президент вряд ли объявит о своей победе до официальных результатов выборов.

Накануне Трамп утверждал, что поступают сообщения о массовом мошенничестве в Пенсильвании.

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Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.