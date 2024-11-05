Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах

Трамп заявил, что первым признает поражение, если проиграет честные выборы

close
Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет выборы, и они окажутся честными, то первым признает поражение. Об этом пишет РБК.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это», — сказал политик на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич.

По его словам, процесс выборов в США слишком сложный, и проводить их необходимо, используя бумажные бюллетени. Альтернативой может выступить почтовое голосование, отметил Трамп.

До этого Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы государства. По его словам, Соединенные Штаты являются большой страной, оказавшейся в беде, и необходимо это исправить. Республиканец заявил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее соратник Трампа проголосовал и предрек «золотой век процветания» в случае победы.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами