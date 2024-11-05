Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет выборы, и они окажутся честными, то первым признает поражение. Об этом пишет РБК.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это», — сказал политик на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич.

По его словам, процесс выборов в США слишком сложный, и проводить их необходимо, используя бумажные бюллетени. Альтернативой может выступить почтовое голосование, отметил Трамп.

До этого Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы государства. По его словам, Соединенные Штаты являются большой страной, оказавшейся в беде, и необходимо это исправить. Республиканец заявил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее соратник Трампа проголосовал и предрек «золотой век процветания» в случае победы.