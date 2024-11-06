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В штабе Трампа оценили вероятность преждевременного объявления о его победе

В предвыборном штабе Трампа не ждут, что Трамп преждевременно объявит о победе

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Andrew Harnik/AP

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу NBC News, что бывший лидер страны навряд ли может преждевременно объявить о своей победе.

По ее мнению, этого не произойдет.

«Я предоставлю это ему, и я верю, что он объявит о победе и снова выступит с речью перед своими сторонниками в подходящее время», – сказала Ливитт.

Помощники вице-президента Соединенных Штатов и кандидата в главы государства США от Демократической партии Камалы Харрис заявили в беседе с телеканалом CNN, что Трамп может объявить о своей победе преждевременно. Они занимаются разработкой вариантов ответов. То, что они сделают в конечном итоге, будет зависеть от того, как и когда будет действовать Трамп. Двое советников Харрис отметили, что заявления Трампа не останутся без ответа. Один из помощников сказал, что кампания планирует быть «очень агрессивной» в этом вопросе.

5 ноября Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.

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Выборы в США - 2024
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