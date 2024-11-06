Журналисты выяснили степень лояльности избирателей в США к своим кандидатам

Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем сторонники Демократической партии к Камале Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll.

По данным журналистов, примерно 75% граждан по всей стране, включая около 80% сторонников Трампа и 66% избирателей Харрис, утверждают, что их голоса были в основном направлены на поддержку их кандидата, а не на желание проголосовать против его оппонента.

Незадолго до этого сообщалось, что в Индиане и Кентукки закрылись избирательные участки.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы в США.