Стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потратили на самые дорогие президентские выборы в США $3,5 млрд. Об этом пишет The Financial Times.

Республиканская и Демократическая партия потратили около $1,5 млрд на рекламу в семи «колеблющихся» штатах. Так, в штате Пенсильвания, где на кону стоят 19 голосов выборщиков, на предвыборную компанию было потрачено более $400 млн — это больше, чем $358 млн, потраченных во всех 43 штатах, не входящих в число «колеблющихся», вместе взятых.

До этого Харрис и Трамп получили по три голоса на первом избирательном участке в США.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее стал известен победитель выборов в США в «пророческом регионе».