В США закрылись часть избирательных участков

В Индиане и Кентукки в США в 2:00 по мск закрылись избирательные участки. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что позже всего закроются избирательные участки на Гавайях и Аляске, где голосование завершится в 8:00 по Москве.

До этого Трамп сообщил о мошенничестве на выборах в Филадельфии.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы в США.