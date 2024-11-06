В США поддержка Трампа на общенациональном уровне упала до 44%

Поддержка бывшего президента США и кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года. Это следует из данных компании Edison Research, сообщает Reuters.

Согласно им, политика в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%.

5 ноября Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.