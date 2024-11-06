Назван победитель выборов в США в «пророческом регионе»

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис опередила своего соперника Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе». Об этом сообщает газета New York Post.

Как отмечает издание, результаты голосования на острове Гуам, которым Соединенные Штаты владеют с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. При этом результаты на этой территории не учитываются на выборах главы США, но они имеют важную статистическую роль для политиков и социологов.

5 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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