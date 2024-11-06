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Назван победитель выборов в США в «пророческом регионе»

NYP: Харрис опередила Трампа на Гуаме, который считается пророческим регионом

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Jeenah Moon/Reuters

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис опередила своего соперника Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе». Об этом сообщает газета New York Post.

Как отмечает издание, результаты голосования на острове Гуам, которым Соединенные Штаты владеют с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. При этом результаты на этой территории не учитываются на выборах главы США, но они имеют важную статистическую роль для политиков и социологов.

5 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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Выборы в США - 2024
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