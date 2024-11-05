В канцелярии Нетаньяху отреагировали на возможное увольнение глав силовых структур

Отставка начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара не планируется, цель подобных сообщений — посеять раскол. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Публикации о том, что премьер-министр намерен уволить высокопоставленных чиновников в силовых структурах, не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять раздор и раскол», — говорится в сообщении.

5 ноября Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Он объяснил это потерей доверия между ними в последние месяцы.

В связи с отставкой главы Минобороны в разгар боевых действий на нескольких фронтах на улицах Тель-Авива начались акции протеста. Оппозиция призвала израильтян выходить на улицы.

Кроме того, портал Walla сообщил, что премьер страны намерен также отправить в отставку начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и главу ШАБАК Ронена Бара.

Ранее сотрудников канцелярии Нетаньяху задержали из-за утечки данных.