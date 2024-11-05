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Нетаньяху после увольнения главы Минобороны обдумывает отставку глав двух силовых ведомств

Walla: Нетаньяху намерен уволить начальника Генштаба ЦАХАЛ и главу ШАБАК

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после увольнения министра обороны Йоава Галанта намерен отправить в отставку начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и главу Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Подробности не приводятся.

Израильский премьер объяснил причину отставки Галанта потерей доверия к нему в последние месяцы.

Пост главы Минобороны страны займет министр иностранных дел Исраэль Кац. Его место Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

В сентябре министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщал, что просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как он не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере страны из-за обстрелов со стороны Ливана.

Известие об увольнении министра обороны вызвало стихийные акции протеста на улицах Тель-Авива. Оппозиция призвала израильтян выходить на улицы.

Ранее в Тель-Авиве прошел митинг за отставку Нетаньяху.

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