Врио губернатора Тамбовской области Первышов назвал дату прибытия в регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил ТАСС, что планирует приехать в регион 6 ноября.

«Думаю, что это произойдет буквально через день. Завтра день на сборы», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках прибытия в область.

4 ноября Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост врио главы Тамбовской области.

Первышов родился в 1976 году. В ноябре 2016 года он стал заместителем мэра города Краснодар, а в декабре того же года занял должность главы населенного пункта.

Впоследствии политик выдвинул свою кандидатуру на выборах в Государственную думу РФ и попал в парламент в сентябре 2021 года. После начала специальной военной операции (СВО) Первышов заявил о намерении отправиться в зону боевых действий, где находился до осени следующего года. С мая 2024 года законодатель начал обучение в рамках кадровой программы «Время героев» для военнослужащих.

14 июня текущего года мужчина принял участие во встрече бойцов СВО с Путиным. В ходе мероприятия Первышов рассказал главе государства, как попал на фронт, чем сильно удивил его.

Ранее стало известно, какую должность может получить ушедший в отставку тамбовский губернатор.