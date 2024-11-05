Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об отношении к матерным словам в своей семье

Путин: в моей семье ни мама, ни папа никогда не ругались матом

close
Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», что в его семье никто из родных никогда не ругался матом.

«А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, тем более от мамы никогда не слышал ничего подобного. Вообще никогда. И знаю, что и мои дедушка, и бабушка так же себя вели», — сказал лидер страны.

По его словам, православные люди в начале прошлого века считали грехом употребление матерных слов.

«Но кто из вас без греха», — отметил российский лидер.

Также на заседании Путин критически высказался в отношении представителей элит, которые употребляют матерные слова, чтобы показать свою близость к народу. Он отметил, что мат является частью русского языка, и бороться с его частым употреблением можно лишь благодаря повышению общей культуры.

До этого Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Президент сказал, что граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях, поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

Ранее Путин инициировал переработку Закона о языках РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами