Путин рассказал об отношении к матерным словам в своей семье

Президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», что в его семье никто из родных никогда не ругался матом.

«А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, тем более от мамы никогда не слышал ничего подобного. Вообще никогда. И знаю, что и мои дедушка, и бабушка так же себя вели», — сказал лидер страны.

По его словам, православные люди в начале прошлого века считали грехом употребление матерных слов.

«Но кто из вас без греха», — отметил российский лидер.

Также на заседании Путин критически высказался в отношении представителей элит, которые употребляют матерные слова, чтобы показать свою близость к народу. Он отметил, что мат является частью русского языка, и бороться с его частым употреблением можно лишь благодаря повышению общей культуры.

До этого Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Президент сказал, что граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях, поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

Ранее Путин инициировал переработку Закона о языках РФ.