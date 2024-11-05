Путин поддержал учреждение стипендии для преподавателей русского языка за рубежом

Владимир Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, он напомнил об идее учреждения специальной стипендии для молодых одаренных русистов.

По словам Путина, граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях.

Поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

«Это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю. Предлагаю присвоить стипендии имя выдающегося филолога и лингвиста, профессора Вербицкой», — сказал президент России.

Филолог-русист Людмила Вербицкая была ректором Санкт-Петербургского университета в 1994–2008 годах. Доктор филологических наук, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

На том же заседании Владимир Путин признал русский язык одной из ключевых и фундаментальных ценностей России и поддержал мнение экспертов, предложивших создать единый государственный учебник по его изучению.

Ранее Путин заявил о необходимости единого стандарта тестирования по русскому языку для иностранцев.