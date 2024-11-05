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Путин пошутил о русском мате

Путин пошутил о русском мате: это часть языка, кто без греха

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о нецензурной лексики. Он в шутку напомнил, что мат является частью русского языка, сообщает РИА Новости.

На заседании член Совета по поддержке русского языка и языков народов России, актриса Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с ненормативной лексикой.

«Мат — это сквернословие, <…> богопротивное. Мат — это и есть анти-молитва», — заявила она.

Президент напомнил, что использование нецензурных слов церковь трактует как грех.

«Но кто из вас без греха», — отметил российский лидер и назвал сквернословие распространенным грехом.

Глава государства предложил для борьбы с нецензурной лексикой повышать общую культуру, образованность и твердые убеждения.

Во вторник, 5 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Ранее обматеривший школьников трудовик вернулся к работе.

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