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Путин инициировал переработку Закона о языках РФ

Путин: принятый 30 лет назад Закон о языках РФ нуждается в переработке

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, Закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

Российский лидер отметил необходимость создания официального реестра этих языков. Он счел, что документ требует приведения в соответствие современным реалиям. Путин обратился с просьбой к администрации сформулировать базовые цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект Основ государственной политики по этому направлению.

Во вторник, 5 ноября, Путин предложил открыть центры популяризации русского языка на Донбассе. Глава государства обратил внимание, что в школах кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым.

Ранее Путин отреагировал на идею Токаева создать организацию по русскому языку в СНГ.

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