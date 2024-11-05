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Путин заявил о необходимости единого стандарта для тестирования по русскому языку

Путин предложил ввести единый стандарт тестов уровня владения языком у мигрантов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России заявил, что для тестирования иностранных абитуриентов по русскому языку необходим единый стандарт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов», — поделился Путин.

Он добавил, что тесты должны быть общими для всех вузов страны и иметь единый стандарт.

До этого Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления о стоимости сдачи экзаменов, необходимых для получения российского гражданства или разрешения на работу.

В частности, профильное ведомство предложило брать за проведение экзаменов по русскому языку и истории по 2950 рублей. Речь идет только о тестах, которые иностранцам надо написать ради получения гражданства РФ.

Ранее нейросети придумали оригинальный метод изучения языков.

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