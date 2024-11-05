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Школьники будут изучать русский язык с помощью чат-бота

В России применят чат-бот для обучения детей русскому языку

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В учебниках по русскому языку появится приложение на основе искусственного интеллекта «Эльман». Об этом сообщает портал «Эксперт».

В издательстве «Просвещение» рассказали, что ученик сможет задать чат-боту вопросы в свободной форме, а затем он получит сообщения-подсказки, чтобы ответить самостоятельно.

«Помощник в диалоге просит ученика ответить на наводящие вопросы, приводит примеры на тему задания, объясняет правила в доступной форме», — поделились механизмом работы чат-бота в издательстве.

В случае, если пятиклассник отвечает неправильно, то чат-бот поддержит его и будет мотивировать заниматься усерднее. Если же даются правильные ответы, искусственный интеллект похвалит ребенка.

В настоящее время проект находится в пилотной стадии. Его планируют запустить уже в 2025 году, а также расширить на другие предметы школьной программы.

«Эльмана» интегрируют в учебники «Просвещения» вместе с разработанным ранее цифровым помощником «Тёмкой» (QR-коды).

28 сентября сообщалось, что в калининградской школе разгорелся скандал из-за предложения директора учить узбекский язык. Отмечалось, что директор школы №7 посоветовала родителям самостоятельно изучать узбекский язык после того, как они пожаловались ей на детей мигрантов, которые почти не говорят по-русски.

Ранее нейросети придумали оригинальный метод изучения языков.

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