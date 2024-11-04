На Украине начали работать инспекторы против русского языка

В Ивано-Франковске — городе на западе Украины — начали работать инспекторы против русского языка. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Пятый».

«Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске», — отмечается в публикации.

Телеканал сообщил, что инспекторы приглашают русскоговорящих жителей на бесплатные курсы по изучению украинского языка.

В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что люди в городе стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти решили организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Политолог Инна Литвиненко объяснила, что решение об учреждении языковых инспекторов в Ивано-Франковске показывает, как мэр города «выслуживается» перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт обратила внимание, что треть добровольцев на эту должность представляют люди, временно перемещенные с территорий новых регионов России.

Ранее на Украине увидели риск «языковой шизофрении» из-за двуязычия.