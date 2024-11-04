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Стало известно имя нового возможного гендиректора ОАК

«Ъ»: новым гендиректором ОАК может стать глава ОДК Вадим Бадеха

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Павел Лисицын/РИА Новости

Новым гендиректором входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) может стать Вадим Бадеха, который возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По словам собеседников «Ъ», нынешний гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в ближайшее время уйдет в отставку.

По информации газеты «Ведомости», он рассматривается в качестве основного претендента на должность губернатора Ростовской области. Нынешний глава региона Василий Голубев 4 ноября заявил о своей отставке. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова уточнила, что Голубев останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.

Как пишет «Ъ», руководителем ОДК вместо Бадехи в свою очередь должен стать глава «ОДК Климов» Александр Грачев.

Источники газеты отмечают, что данные кадровые решения еще не подписаны, однако с большой вероятностью они будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о высоком темпе производства военной техники для СВО.

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