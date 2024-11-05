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Песков объяснил присутствие послов недружественных стран на церемонии в Кремле

Песков: РФ не прерывала дипломатические отношения с недружественными странами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил «ценностью дипломатии» участие послов недружественных стран в церемонии вручения верительных грамот российскому лидеру Владимиру Путину. Он сделал соответствующее заявление в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой появилась в Telegram-канале последнего.

Корреспондент обратил внимание, что на торжественном мероприятии в Кремле присутствовали многие дипломаты из недружественных стран. Речь идет даже о тех державах, с которыми Москва находится «чуть ли не в состоянии войны».

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения. Собственно, наверное, в этом [и заключается] ценность дипломатии», — сказал Песков.

Он добавил, что в ходе церемонии глава государства подтвердил, что РФ остается открытой для переговоров и контактов со всеми странами мира. Более того, Москва готова обсуждать с зарубежными коллегами даже самые сложные вопросы.

«Не мы были инициаторами сворачивания нашил отношений с [недружественными державами] почти до нуля, но дипломатические каналы остаются открытыми», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Церемония вручения верительных грамот иностранными послами состоялась в Кремле днем 5 ноября. На мероприятии присутствовали руководители дипломатических миссий 28 государств, включая недружественные для РФ. В том числе это касается новых послов Канады и Японии Сары Тейлор и Акиры Муто.

Ранее Путин заявил, что недружественные страны используют Украину ради создания угроз для безопасности РФ.

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