В Кремле началась церемония вручения верительных грамот послами

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию вручения верительных грамот иностранными послами. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Павел Зарубин.

Торжественное мероприятие проходит в одном из залов Кремля.

«Путин начинает церемонию вручения верительных грамот. Грамоты вручат, в том числе, и послы многих недружественных стран», — говорится в публикации.

Сообщение дополнено кадрами с места событий. На них видно, что на мероприятии также присутствует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

4 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 5 ноября примет верительные грамоты у 28 иностранных послов. Речь идет о руководителях дипломатических миссий, лишь недавно назначенных на соответствующие посты.

В заявлении уточнялось, что в церемонии примут участие новые послы Японии и Канады Акира Муто и Сара Тейлор. Также верительную грамоту российскому лидеру вручат глава дипломатической миссии Израиля Симона Гальперин и многие другие послы.

3 ноября Зарубин рассказал, что на текущей неделе Путин выступит на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и даст старт ряду новых инфраструктурных проектов. Кроме того, президент намерен принять участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

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