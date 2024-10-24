Президент России Владимир Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России.

Президент России обратил внимание на то, что противники страны не учитывают ее жизненные интересы, не принимают во внимание справедливые озабоченности по поводу ущемления прав русскоязычного населения и открыто заявляют о стремлении нанести России стратегическое поражение.

По его словам, стремление недоброжелателей навредить России — это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю страны. Также недружественные государства не учитывают единство, силу духа и сплоченность русского народа, которые формировались веками.

Представители стран-участников БРИКС собрались на пленарное заседание XVI саммита в формате «аутрич». Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС и мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор Алексей Пушков высмеял премьера Британии и встречу на Самоа на фоне саммита БРИКС.