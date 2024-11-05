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Путин оценил курс Запада на затягивание конфликта на Украине

Путин назвал ошибочным курс Запада на затягивание конфликта на Украине

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Александр Казаков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам назвал глубоко ошибочным курс Запада на затягивание конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взятый рядом западных государств ... враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен», — отметил Путин.

Президент уточнил, что Россия ценит желание стран – членов БРИКС содействовать урегулированию конфликта на Украине.

До этого ТАСС сообщал, что Путин в очередной раз подтвердил готовность страны к переговорам по поводу разрешения украинского конфликта.

Он отметил, что Россия всегда будет привержена логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфликтам.

3 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории.

Ранее в США рассказали, как Запад приносит пользу Путину.

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