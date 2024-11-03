В Киеве назвали главное условие для мира на Украине. В Москве с ним не согласны МИД Турции назвал условием заключения мира территориальную целостность Украины

Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Одновременно глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

Конфликт между РФ и Украиной должен закончиться полным выводом российских военных с украинской территории, подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для латвийского издания LSM.

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции. Восстановление свободы передвижения», — пишет Ермак, перечисляя «условия мира».

Чиновник при этом добавил, что в Киеве готовы учесть интересы других заинтересованных сторон, если они «основываются на международном праве и справедливости», а также территориальной целостности и неприкосновенности границ.

«Мы не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают самому существованию Украины», — заключил Ермак.

Позицию Киева в вопросе о территориях поддерживает Анкара. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.

«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — цитирует его газета Hürriyet.

Фидан отметил, что у Анкары «особенные отношения» как с Москвой, так и с Киевом, поэтому турецкая сторона слышит обе стороны. По его словам, и Россия, и Украина «не хотят, чтобы их считали проигравшими».

Что об этом думают в Москве

Глава ЛДПР и руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что риторика украинских властей не имеет ничего общего с реальным положением дел.

«Ермак делает «хорошую мину при плохой игре» в расчете на западных хозяев. Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идет, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется «вывести войска». А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд», — отметил депутат.

С ним согласен и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который выразил уверенность, что российские войска никогда не будут выведены с бывших украинских территорий.

«Мы понимаем, что этого не будет никогда.

Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации. Речь даже не может идти об этих областях», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

Сенатор Сергей Перминов в свою очередь утверждает, что слова Ермака были попыткой продемонстрировать Западу, что в Киеве готовы к урегулированию.

«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях». Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — сказал Перминов.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин перечислил условия для подписания мирного договора, среди которых «вывод украинских войск с нашей территории, нейтральный статус соседнего государства, снятие санкций, введенных в отношении России». «Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам», — уверен политик.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Турции, подчеркнул, что Россия стоит на своей позиции и все ее условия уже сформулированы. Однако в Москве «открыты для обмена мнениями» и обсуждений этой темы.

Почему Киев настаивает на возвращении к старым границам?

Несмотря на ухудшающееся положение на фронте и снижение объемов западной помощи, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать категорически против территориальных компромиссов, настаивая на возвращении к границам 1991 года. Тем не менее в конце октября глава офиса украинского президента допустил, что страна будет готова вернуться к границам по состоянию на начало 2022-го.

«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — говорил Ермак.

Украинский политолог Владимир Фесенко, которого называют «близким к Офису президента», полагает, что украинские власти настаивают на выводе российских войск и возвращении всех территорий, поскольку опасаются критики. По его мнению, если Зеленский пойдет на переговоры и заключение мира без выхода на границы 1991 года, противники объявят его предателем, «отдавшим территории».

Издание «Политика Страны» также отмечает, что неготовность Киева к территориальным уступкам говорит о том, что аналогичной позиции придерживается Вашингтон.

«Реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена — продолжать войну дальше. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать — расширять военную помощь и в целом участие НАТО в войне, не боясь пересекать «красные линии» Путина. Либо проявлять осторожность, чтоб не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны», — отмечают авторы материала.

Тайные переговоры

Тем временем газета Die Zeit сообщила, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры на уровне политических советников, чтобы определить границы возможных взаимных уступок.

По информации издания, встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах участвовали страны G7, а также Китай.

Авторы статьи уверяют, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а «когда и как они пройдут».