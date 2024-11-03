В Киеве назвали главное условие для мира на Украине. В Москве с ним не согласны

Конфликт между РФ и Украиной должен закончиться полным выводом российских военных с украинской территории, подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для латвийского издания LSM.
«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции. Восстановление свободы передвижения», — пишет Ермак, перечисляя «условия мира».
Чиновник при этом добавил, что в Киеве готовы учесть интересы других заинтересованных сторон, если они «основываются на международном праве и справедливости», а также территориальной целостности и неприкосновенности границ.
«Мы не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают самому существованию Украины», — заключил Ермак.
Позицию Киева в вопросе о территориях поддерживает Анкара. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.
«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — цитирует его газета Hürriyet.
Фидан отметил, что у Анкары «особенные отношения» как с Москвой, так и с Киевом, поэтому турецкая сторона слышит обе стороны. По его словам, и Россия, и Украина «не хотят, чтобы их считали проигравшими».
Что об этом думают в Москве
Глава ЛДПР и руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что риторика украинских властей не имеет ничего общего с реальным положением дел.
«Ермак делает «хорошую мину при плохой игре» в расчете на западных хозяев. Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идет, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется «вывести войска». А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд», — отметил депутат.
С ним согласен и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который выразил уверенность, что российские войска никогда не будут выведены с бывших украинских территорий.
«Мы понимаем, что этого не будет никогда.
Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации. Речь даже не может идти об этих областях», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Сенатор Сергей Перминов в свою очередь утверждает, что слова Ермака были попыткой продемонстрировать Западу, что в Киеве готовы к урегулированию.
«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях». Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — сказал Перминов.
Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин перечислил условия для подписания мирного договора, среди которых «вывод украинских войск с нашей территории, нейтральный статус соседнего государства, снятие санкций, введенных в отношении России». «Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам», — уверен политик.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Турции, подчеркнул, что Россия стоит на своей позиции и все ее условия уже сформулированы. Однако в Москве «открыты для обмена мнениями» и обсуждений этой темы.
Почему Киев настаивает на возвращении к старым границам?
Несмотря на ухудшающееся положение на фронте и снижение объемов западной помощи, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать категорически против территориальных компромиссов, настаивая на возвращении к границам 1991 года. Тем не менее в конце октября глава офиса украинского президента допустил, что страна будет готова вернуться к границам по состоянию на начало 2022-го.
«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — говорил Ермак.
Украинский политолог Владимир Фесенко, которого называют «близким к Офису президента», полагает, что украинские власти настаивают на выводе российских войск и возвращении всех территорий, поскольку опасаются критики. По его мнению, если Зеленский пойдет на переговоры и заключение мира без выхода на границы 1991 года, противники объявят его предателем, «отдавшим территории».
Издание «Политика Страны» также отмечает, что неготовность Киева к территориальным уступкам говорит о том, что аналогичной позиции придерживается Вашингтон.
«Реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена — продолжать войну дальше. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать — расширять военную помощь и в целом участие НАТО в войне, не боясь пересекать «красные линии» Путина. Либо проявлять осторожность, чтоб не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны», — отмечают авторы материала.
Тайные переговоры
Тем временем газета Die Zeit сообщила, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры на уровне политических советников, чтобы определить границы возможных взаимных уступок.
По информации издания, встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах участвовали страны G7, а также Китай.
Авторы статьи уверяют, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а «когда и как они пройдут».