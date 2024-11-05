Президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность страны к переговорам по поводу разрешения украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Россия всегда будет привержена логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфликтам.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории. Одновременно глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

Так, глава ЛДПР и руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что риторика украинских властей не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Ранее в США рассказали, как Запад приносит пользу Путину.