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В Германии согласились со словами Лаврова по поводу атак на «Северные потоки»

Немецкий политик согласился со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший, что правительство Германии «стыдливо смирилось» с разрушением «Северных потоков» в ущерб своим экономическим интересам, абсолютно прав. Об этом сообщил РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, он (Лавров. — прим. ред.) в этом был абсолютно прав», — отметил Нимайер.

По его словам, депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее потребовала, чтобы правительство Германии предоставило имеющиеся данные об атаке на газопроводы, однако власти отказали ей, поскольку такая информация могла бы испортить отношения ФРГ с неким партнером. Нимайер считает, что речь идет о США.

Политик добавил, что немецкие власти знают, кто на самом деле причастен к подрыву газопроводов.

20 октября посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что будет создан очень серьезный прецедент в случае, если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» останется безнаказанным.

26 сентября Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах стоит Киев.

Ранее Генпрокуратура Германии отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».

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