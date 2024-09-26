Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура Германии, которая отвечает за расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», не будет раскрывать детали следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

«Федеральный генеральный прокурор обладает суверенитетом над ходом расследования», — заявили в пресс-службе немецкого правительства.

Там отметили, что вопросы о ходе расследования стоит задавать генпрокурору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, что к саботажу на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны крупные государства. В службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее СВР заявила о причастности англосаксов к взрывам на «Северных потоках».