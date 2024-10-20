В России заявили о последствиях в случае безнаказанности подрывов «Севпотоков»

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что будет создан очень серьезный прецедент в случае, если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» останется безнаказанным. Об этом дипломат заявил в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену, запись которого опубликована в YouTube.

«Знаете, будет очень серьезный прецедент, если все это останется безнаказанным. Это террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы», — заявил дипломат.

Посол напомнил, что в результате диверсии был нанесен огромный ущерб не только Германии и России, но и всей европейской экономике. Нечаев подчеркнул, что «должна быть установлена правда и найдены виновные».

При этом дипломат призвал провести «честное расследование» диверсии, указав, что если это невозможно обеспечить на национальном уровне, то необходимо организовать проведение независимого международного расследования, в котором примет участие РФ.

В начале октября сообщалось, что Служба внешней разведки располагает информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».

Ранее в ООН призвали жестко наказать виновных в подрывах «Северных потоков».