Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев. Запись выступления опубликована на ее YouTube-канале.

Кроме возмещения ущерба германскому энергоснабжению депутат бундестага также призвала прекратить поставки оружия Украине.

Вагенкнехт подчеркнула, что Германии «с такими друзьями и врагов не надо».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

26 сентября текущего года в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. В СВР считают, что США и Великобритания развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов.

Ранее Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».