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Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара Первышову

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globalkras.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» пообещал сделать предложение по работе бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову. Слова Путина передает ТАСС.

Путин спросил, где Первышов работал до мобилизации, на что тот ответил, что был и остается депутатом Госдумы. Первышов заявил, что в 2022 году согласовал решение со спикером ГД Вячеславом Володиным, после чего подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Он вернулся с фронта осенью 2023.

Путин отметил, что для него это стало неожиданностью. Глава государства заявил, что у него будет предложение по работе для Первышова.

В октябре 2022 года Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем в зону специальной военной операции. По словам парламентария, соответствующее заявление он подал 19 октября в краснодарский военный комиссариат и получил положительный ответ. Первышов добавил, что у него также есть большой опыт гражданской службы. Политик выразил уверенность, что весь его потенциал пригодится ему в ходе спецоперации. Также он пояснил, что принял решение уйти добровольцем на фронт ради своей семьи и России.

Ранее Путин раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом.

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