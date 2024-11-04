В Британии раскритиковали экс-премьера Джонсона

Великобритания и Северная Ирландия в частности пострадали от неправильно заключенной бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из ЕС. Об этом заявила лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна, пишет Guardian.

«Они оставили полностью негативное наследие для этого острова. Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии», — сказала она.

По словам Ханны, действия Джонсона выставили Британию посмешищем в ее решениях.

До этого экономический секретарь Казначейства Тюлип Сидик заявил, что Великобритания еще не ощутила 60% последствий своего выхода из Европейского союза.

На референдуме в июне 2016 года 52% граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет участия, а переходный период, в течение которого действовали все нормы и правила ЕС, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года начали действовать соглашения о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Ранее сообщалось, что Великобритания теряет инвестиции в финансовой сфере после Brexit.