В ЕС заявили, что после Brexit Британия останется ключевым партнером для Евросоюза
Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что несмотря на выход Великобритании из состава Евросоюза, Соединенное Королевство будет и дальше являться ключевым партнером для ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ЕС полностью уважает сделанный Британией выбор и готов «двигаться вперед».
«Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза», — заключил Боррель.
Ранее Соединенное Королевство официально покинуло ЕС.
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