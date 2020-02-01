В ЕС заявили, что после Brexit Британия останется ключевым партнером для Евросоюза

Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что несмотря на выход Великобритании из состава Евросоюза, Соединенное Королевство будет и дальше являться ключевым партнером для ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ЕС полностью уважает сделанный Британией выбор и готов «двигаться вперед».

«Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза», — заключил Боррель.

Ранее Соединенное Королевство официально покинуло ЕС.

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